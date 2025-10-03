Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 154,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'521 Punkten tendiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 154,45 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 152,85 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 69'213 Aktien.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 226,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 46,89 Prozent zulegen. Bei 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 4,53 Prozent sinken.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,25 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,95 CHF belaufen. Kühne + Nagel International liess sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.15 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.05 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,40 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Kühne+Nagel-Aktie zieht an: Erste eigene Niederlassung mit Lager in Island eröffnet

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingebracht