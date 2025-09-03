Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|
03.09.2025 13:52:36
Kühne+Nagel-Aktie reagiert kaum: Zwei neue Mitglieder in Geschäftsleitung berufen
Im obersten Management des Logistikkonzerns Kühne+Nagel kommt es zu zwei Wechseln.
Razuck ist seit 2003 in verschiedenen leitenden Positionen beim Logistiker tätig und folgt auf Gianfranco Sgro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In den letzten drei Jahren war er für das Kontraktlogistikgeschäft in Nord- und Südamerika zuständig. Sgro, der seit über einem Jahrzehnt bei Kühne+Nagel tätig war, werde seinerseits CEO eines Unternehmens im Mobilitätsbereich.
Schmidt wird die Nachfolge von Hansjörg Rodi antreten, der im Sommer 2026 in den Ruhestand tritt. Der Däne war in den letzten drei Jahrzehnten für den Konkurrenten DSV tätig. Zuletzt war er dort Chef der Landverkehre-Sparte und somit ein anerkannter Experte in diesem Gebiet.
Zur Wochenmitte präsentieren sich die Papiere von Kühne+Nagel an der SIX zwischenzeitlich 0,12 Prozent fester bei 162,45 Franken.
awp-robot/ls/rw
Zürich (awp)
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung zur Wochenmitte: SMI und DAX ziehen an - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
