Kreditfazilität und vorläufige Geschäftszahlen beflügeln Plug Power-Aktie

Der Hersteller von Wasserstofflösungen Plug Power hat am Montag angekündigt, eine neue Kreditfazilität in Höhe von 525 Millionen US-Dollar mit Yorkville Advisors aufzunehmen. Die erste Tranche der Kreditlinie soll bereits am oder um den 2. Mai verfügbar sein und umfasst 210 Millionen US-Dollar. Damit hat sich das Unternehmen eine neue Finanzierung gesichert. Die neuen Mittel sollen laut der Mitteilung zur Rückzahlung von Wandelanleihen im Wert von rund 82,5 Millionen US-Dollar genutzt werden, die von Yorkville gehalten werden. Da die Schulden aus den Wandelanleihen rund 55 Millionen Aktien entsprechen, kann so die Verwässerung für Aktionäre verringert werden.

Vorläufige Zahlen fürs erste Quartal 2025

Gleichzeitig hat Plug Power die Ankündigung genutzt, um einen vorläufigen Einblick in das erste Quartal 2025 zu geben, wobei die offiziellen Zahlen Anfang Mai vorgelegt werden. So rechnet der Wasserstoffspezialist mit einem Umsatz von 130 bis 134 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2024 wurde ein Umsatz von 120,264 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Für das zweite Quartal 2025 geht Plug Power derweil von Umsätzen in Höhe von 140 bis 180 Millionen US-Dollar aus (Vorjahr: 143,350 Millionen US-Dollar).

Zudem erwartet das Wasserstoffunternehmen, im ersten Jahresviertel 2025 Nettobarmittel in Höhe von 142 Millionen US-Dollar einsetzen zu müssen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal käme dies einer Verringerung um 47,01 Prozent gleich, da hier noch 268 Millionen US-Dollar aufgewendet werden mussten. Zudem schätzt Plug Power, dass sich der Netto-Cashflow in naher Zukunft durch das Hochfahren von Wasserstoffanlagen, zusätzliche Kostensenkungen und zusätzliche Preiserhöhungen weiter verringern wird.

Verschiedene Kostensenkungsmassnahmen ergriffen

Plug Power schreibt in seiner Mitteilung ausserdem, dass der Nettobarmittelverbrauch für das erste Quartal 2025 noch niedriger hätte ausfallen können, da das Unternehmen mit einem wichtigen Kunden an einer grösseren Preisänderung und Programmerweiterung arbeitete, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft trat. Allerdings hätte sich das Unternehmen mit dem Kunden darauf geeinigt, die Fälligkeiten im ersten Quartal zu verschieben, um hier Zeit für die Fertigstellung der Verträge und Rechnungen zu ermöglichen. Im zweiten Quartal sei das Programm dann jedoch finalisiert, was es Plug Power ermögliche, höhere Umsätze und einen besseren Cashflow zu erzielen.

Den 31. März 2025 hat der Wasserstoffexperte mit frei verfügbaren Barmitteln in Höhe von 296 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mithilfe verschiedener Kostensenkungsinitiativen, der neuen Kreditfazilität, der Verringerung des Barmittelverbrauchs und weiterer Massnahmen dürfte Plug Power sein Wachstum nach eigener Ansicht kurz- bis mittelfristig weiter unterstützen. Es sei nicht geplant, im Jahr 2025 zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen. Man setze weiterhin auf "ein diszipliniertes Kapitalmanagement."

So ging der Wasserstoffhersteller in seiner Mitteilung noch gesondert auf die Massnahmen zur Kostenreduzierung ein. Es seien verschiedene Wege ergriffen worden, die zu zusätzlichen jährlichen Einsparungen in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar führen werden. Einige dieser Massnahmen würden eine organisatorische Neuausrichtung und einen unternehmensweiten Fokus auf die Effizienz der Produktion und der Lieferkette umfassen. Wie stark die Kosten eingespart werden konnten, werde sich in den kommenden Quartalen bemerkbar machen. Der Weg in die Profitabilität werde damit unterstützt. Plug Power hatte das Jahr 2024 noch mit einem Betriebsverlust von 2,02 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Der Verlust je Aktie belief sich derweil auf 2,68 US-Dollar.

"Wir haben schwierige Entscheidungen getroffen und eine Struktur geschaffen, die eine verbesserte operative Hebelwirkung und Kapitaleffizienz ermöglicht", wird Plug Power-CEO Andy Marsh in der Mitteilung zitiert. "Mit der Stärkung unserer Bilanz, der Skalierung der Wasserstoffproduktion und der Rationalisierung des Betriebs haben wir die richtigen Schritte unternommen, um Plug für einen langfristigen Erfolg in der Wasserstoffwirtschaft zu positionieren."

So reagiert die Plug Power-Aktie

Auch Anleger honorierten die vorläufigen Zahlen sowie den aufgezeigten Weg in Richtung Profitabilität. So gewann die Plug Power-Aktie am Montag an der NASDAQ letztlich 25,68 Prozent auf 1,02 US-Dollar. Auch vorbörslich am Dienstag setzt sich der Höhenflug fort. So gewinnt die Plug Power-Aktie zeitweise 7,84 Prozent auf 1,10 US-Dollar.

TD Cowen-Analyst Jeff Osborne hält die Ankündigung von Plug Power für gute Nachrichten, wie er in einem Bericht schreibt, der Barron’s vorliegt. Er hält an seiner Kaufempfehlung für den Wasserstoffspezialisten fest und hat ein ambitioniertes Kursziel von 3 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch