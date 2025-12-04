KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember

(In der um 6.04 Uhr gesendeten Tagesvorschau muss der Eba-Termin um 18:00 Uhr richtig heissen:

*** 18:00 Bankenregulierer Eba, Veröffentlichung der Transparenzübung (NICHT: Stresstestergebnisse)

Es folgt eine korrigierte Version.)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember

===

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten

privater Haushalte

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November

*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels

bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik

(16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 216.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm

*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers

Association Leadership Luncheon

*** 18:00 FR/Bankenregulierer Eba, Veröffentlichung der Transparenzübung

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag

===

