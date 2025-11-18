Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.11.2025 16:29:00

Komax Aktie News: Komax fällt am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 59,20 CHF.

Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 59,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'138 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 58,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'775 Komax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 138,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 133,11 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (58,40 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 1,35 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2027 erwartet.

Laut Analysten dürfte Komax im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,326 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

