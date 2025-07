Komax Aktie News: Komax macht am Mittwochmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 103,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'635 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 103,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'257 Komax-Aktien den Besitzer.

Bei 140,00 CHF markierte der Titel am 19.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 81,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,400 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,60 CHF je Aktie.

