Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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25.03.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag im Bullenmodus
Die Aktie von Komax gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 50,60 CHF.
Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 6,1 Prozent im Plus bei 50,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'752 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 51,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 48,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'025 Komax-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2025 bei 117,40 CHF. 132,02 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,11 CHF aus.
Voraussichtlich am 13.08.2026 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,48 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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