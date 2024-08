JPMorgan führt eigene KI-Anwendung für Analysen ein: Konkurrent zu ChatGPT?

• JPMorgan angeblich mit eigenem KI-Tool• LLM-Suite soll Mitarbeiter unterstützen• Abgrenzung zu ChatGPT

JPMorgan, einer der weltweit führenden Finanzdienstleister, hat angeblich in einem internen Memo, welches der Financial Times (FT) vorliegt, die Einführung eines neuen KI-Tools angekündigt. Die sogenannte "LLM-Suite", eine Plattform für grosse Sprachmodelle, soll speziell für die Mitarbeiter des Unternehmens entwickelt worden sein. Derzeit hätten bereits über 60'000 Angestellte Zugriff auf die KI-Anwendung, zukünftig werde die LLM-Suite wohl auch flächendeckend im gesamten Unternehmen eingesetzt werden, wie CNBC berichtet. JPMorgans LLM-Suite dürfte damit in direkter Konkurrenz zu ChatGPT stehen. Denn: Berichten zufolge ist es Mitarbeiten wohl nun nicht mehr gestattet, auf OpenAIs KI-Tool zuzugreifen. "Der Plan ist, nicht von einem einzigen Modellanbieter abhängig zu sein", erklärt in diesem Zusammenhang Teresa Heitsenrether, Chief Data and Analytics Officer bei JPMorgan, wie CNBC berichtet.

KI-"Forschungsanalyst"

Berichten von Forbes zufolge nutze die LLM-Suite fortschrittliche KI-Modelle, die in der Lage sind, grosse Mengen an Daten zu analysieren und komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Dabei würde die KI-Anwendung als "Forschungsanalyst" dienen und bei "verschiedenen Aufgaben helfen, die die Produktivität und Entscheidungsfindung im Unternehmen verbessern", so Forbes. Das Aufgabenspektrum der Anwendung sei gross: So umfasse dieses nicht nur die Ideenfindung und Texterstellung, sondern auch die Problemlösung mithilfe von Tabellenkalkulationen sowie die Zusammenfassung von Dokumenten.

Seit der Einführung von ChatGPT im Jahre 2022 erfreut sich generative KI grosser Beliebtheit. Berichten von CNBC zufolge hat JPMorgan-Konkurrent Morgan Stanley bereits OpenAI-gestützte Tools für seine Finanzberater veröffentlicht. Auch Apple kündigte vergangenen Juni an, OpenAI-Modelle in die Betriebssysteme seiner zukünftigen Geräte zu integrieren.

Redaktion finanzen.ch