Jefferies enthüllt überraschenden KI-Gewinner - NVIDIA-Aktie lediglich Nummer Zwei

• Jefferies erstellt Liste der grössten KI-Gewinner• NVIDIA überraschenderweise nur auf der zweiten Position• Vertiv performte besser als NVIDIA

Seit dem Launch des Chatbots ChatGPT im November 2022 ist eine regelrechte KI-Euphorie ausgebrochen. Im Zuge dessen steigt der Bedarf an spezialisierter Technik in Rechenzentren, wovon insbesondere der NVIDIA-Konzern profitiert, denn seine ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Technologien bewähren sich auch in besonderem Masse für KI-Anwendungen. Dank seines technologischen Vorsprungs konnte sich NVIDIA zum Marktführer aufschwingen und beherrscht nun etwa 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren.

Dass NVIDIA quasi zum Synonym für den KI-Boom wurde hängt aber auch damit zusammen, dass der US-Konzern bereits zuvor recht bekannt war und deshalb die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen konnte. So war NVIDIA nach Marktkapitalisierung bereits der 13. grösste US-Konzern, als die KI-Begeisterung einsetzte. Das US-Unternehmen Vertiv Holdings ist hingegen relativ unbekannt, dabei hat sich der Kühltechnologie-Hersteller mit Sitz in Ohio in den letzten beiden Jahren sogar besser entwickelt als NVIDIA, wie "CNBC" rund zwei Jahre nach dem Debüt von ChatGPT unter Berufung auf das Analystenhaus Jefferies berichtete.

Vertiv-Aktie mit Kursexplosion

Als grössten KI-Gewinner machte Jefferies Vertiv aus, einen Anbieter digitaler Infrastruktur, dessen Angebotspalette Produkte für das Wechselstrom- und Gleichstrommanagement, Schaltanlagen und Stromschienen, Produkte für das Wärmemanagement, integrierte Racksysteme, modulare Lösungen und Managementsysteme für die Überwachung und Steuerung der digitalen Infrastruktur umfasst. Für den KI-Hype ist Vertiv bedeutend, weil das Unternehmen auch Kühlgeräte und Infrastruktur für die energieintensiven Rechenzentren herstellt. In den zwei Jahren nach dem ChatGPT-Launch kletterte der Vertiv-Aktienkurs deshalb um 761 Prozent. Seit Jahresbeginn 2024 beläuft sich das Plus derweil auf 162 Prozent (Stand: 16.12.2024).

In einem Interview mit der CNBC-Sendung "The Exchange" im Oktober gab sich Vertiv-CEO Giordano Albertazzi sehr optimistisch für die Zukunft. "Wir glauben, dass wir in einer sehr starken Position sind, um wirklich von den Vorteilen zu profitieren - von der Beschleunigung der Nachfrage, die KI für die gesamte Rechenzentrumsbranche mit sich bringt, und wir sind ein führender Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur", sagte Albertazzi.

NVIDIA-Aktie nur Nummer Zwei

NVIDIA landet in diesem Performance-Ranking immerhin auf Position Zwei: So kletterte der Aktienkurs des Chipdesigners in den zwei Jahren nach dem Start von ChatGPT um kräftige 722 Prozent. Mit etwas Abstand folgt auf dem dritten Platz Modine Manufacturing. Die wenig bekannte Luftkühlungs-Aktie sprang im gleichen Zweijahreszeitraum um 549 Prozent nach oben. Erst dahinter folgen die Branchengrössen Super Micro Computer (+384 Prozent in zwei Jahren / 4. Platz), Broadcom (+208 Prozent / 5. Platz) und Advanced Micro Devices (+90 Prozent / 6. Platz).

NVIDIA-Aktie am Dienstag auf Tief seit Oktober

Die NVIDIA-Aktie gab unterdessen am Dienstag an der NASDAQ um 1,27 Prozent auf 130,33 US-Dollar nach, zwischenzeitlich wurde ein weiteres Tief seit Oktober erreicht. Zuletzt noch wertvollstes Börsenunternahmen der Welt, ist der Entwickler von Grafikprozessoren aber mittlerweile wieder vom iPhone-Hersteller Apple abgelöst worden.

Redaktion finanzen.ch