Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Logitech-Aktie: Neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt
So können WhatsApp-Nutzer ihre Audios vor dem Versand anhören
Schindler-Aktie: Umschichtung von zahlreichen Namenaktien innerhalb der Besitzerfamilien
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
10.09.2025 06:37:00

Javedan Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Javedan Cement lud am 09.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 PKR. Im Vorjahresquartal waren 1.34 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7.47 Milliarden PKR gegenüber 1.28 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4.30 PKR gegenüber 4.29 PKR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7.71 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Javedan Cement einen Umsatz von 4.76 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

