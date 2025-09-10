Javedan Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Javedan Cement lud am 09.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 PKR. Im Vorjahresquartal waren 1.34 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7.47 Milliarden PKR gegenüber 1.28 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4.30 PKR gegenüber 4.29 PKR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7.71 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Javedan Cement einen Umsatz von 4.76 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch