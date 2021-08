Jack Dorseys Square bietet jetzt auch Bankdienstleistungen an

• Jack Dorseys FinTech-Startup bietet nun auch Bankdienstleistungen an• Square Banking-Tool soll KMU entlasten• Analysen zeigen sich Square gegenüber positiv gestimmt

Das ist Square Banking

Bereits 2009 gründeten der Twitter-CEO, Jack Dorsey , und Unternehmer Jim McKelvey, das Finanzdienstleistungs- und Mobile-Payment-Unternehmen Square, Inc.. Die Kernkompetenz des FinTechs liegt im Vertrieb mehrerer Software- und Hardware-Produkte, die Verkaufsvorgänge und Kreditkartenzahlungen vereinfachen. Zum System gehört ausserdem die Square Cash App, die 2020 über 30 Millionen Nutzer zählte, wie aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens hervorgeht.

Um kleinen Unternehmen zu helfen, ihren Cashflow zu verwalten, hat das digitale Zahlungsunternehmen nun ein neues Produkt eingeführt: Das sogenannte Square Banking-Tool.

Square Savings, Square Checking und Square Loans

Das Square Banking-Tool besteht aus den Kernprodukten Square Savings, Square Checking und Square Loans und vereint damit ein Girokonto mit weiteren Sparkonten sowie Kredit- und Debitkarten.

Die Vereinheitlichung des Tools soll den Überblick über Kontostände, Ausgaben und Finanzierungsmöglichkeiten erhöhen. Im Fokus liegen dabei besonders kleinere Unternehmen, da Square KMU die Möglichkeit bieten will, Bargeld-Ersparnisse automatisiert via Square Savings aufzubauen. Bei Square Checking handelt es sich um ein FDIC-versichertes Girokonto, das Verkäufern sofortigen Zugriff auf Kartenverkäufe erlaubt. Über Square Loans können Kreditvergaben abgewickelt werden. "Zusammen können wir unsere Cash-App- und Verkäufer-Systeme besser miteinander verknüpfen, um Händlern und Verbrauchern noch überzeugendere Produkte und Dienstleistungen zu bieten", erklärt Dorsey in einer Pressemitteilung.

Das sagen Analysten

"Dies war ein fast unvermeidlicher nächster Schritt in Bezug auf die Bemühungen von Square, das Engagement mit kleinen Unternehmen zu erhöhen", erklärt Matt Palmer, Analyst bei BTIG, in einer Kundennotiz. "Der Vorteil, den Square hat, ist, dass sie eine eingebettete Basis von Kunden im Bereich der kleinen Unternehmen haben, die bereits viele ihrer Dienstleistungen nutzen." Er zeigt sich weiterhin positiv gestimmt, indem er erklärt, Square sei ein "entscheidendes Werkzeug für diejenigen, die von traditionellen Banken unterversorgt sind", womit er kleinere Unternehmen referenziert. Er attestiert Square ausserdem das Potenzial, die Nutzerzahlen zu erhöhen, "wenn es seine Finanzdienstleistungen ausweite". Seine Aussage begründet er auf der bereits hohen Anzahl der Nutzer, die die Square Cash App 2020 verzeichnete.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.ch