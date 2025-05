Block-Aktie sackt zweistellig ab: Block streicht nach Zahlen Prognose zusammen

• Block enttäuscht Erwartungen• Ausblick zusammengestrichen• Block-Aktie bricht ein

Der Zahlungsdienstleister Block, zu dem die Apps Square und Cash App gehören, hat mit seiner Bilanz zum ersten Quartal 2025 die Erwartungen enttäuscht. Jedoch ist es insbesondere der schwache Ausblick des Unternehmens, das ehemals als Square firmierte und von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey geleitet wird, welcher Anleger am Freitag in die Flucht schlägt.

So brach die Block-Aktie im NYSE-Handel letztlich 20,43 Prozent auf 46,53 US-Dollar ein.

Block verfehlt die Erwartungen deutlich

Auf bereinigter Basis lag das EPS im abgelaufenen Jahresviertel bei 0,56 US-Dollar je Aktie, während Analysten laut LSEG-Daten, die Reuters vorliegen, vorab mit 0,87 US-Dollar gerechnet hatten. Die Umsätze sanken um 3 Prozent auf 5,77 Milliarden US-Dollar und blieben damit klar hinter den Schätzungen von 6,2 Milliarden US-Dollar zurück. Der Bruttogewinn lag bei 2,29 Milliarden US-Dollar, nach 2,094 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Allerdings hatten auch hier die Expertenschätzungen vorab höher gelegen.

Block ermöglicht unter anderem Bitcoin-Käufe auf seiner Plattform, indem es die Kryptowährung über private Broker-Händler erwirbt und sie mit einem kleinen Aufschlag weiterverkauft. Dementsprechend ist das Unternehmen von etwaigen Schwankungen am Kryptomarkt betroffen. So sackten die Bitcoin-Umsätze um 15,7 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar ab. Das Fintech meldete ausserdem transaktionsbasierte Einnahmen in Höhe von 1,55 Milliarden US-Dollar und enttäuscht damit ebenso die Erwartungen von 1,59 Milliarden US-Dollar.

Ausblick gesenkt

Darüber hinaus senkte Block seine Prognose und begründet das mit den veränderten makroökonomischen Bedingungen, die unter anderem von der Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump hervorgerufen wurden: "Wir bewegen uns in einem dynamischeren makroökonomischen Umfeld und haben daher unsere Prognosen für den Rest des Jahres mit einer vorsichtigeren Haltung versehen", gab Block in der Bilanz bekannt.

So dürfte der Bruttogewinn in 2025 nur noch um 12 Prozent auf 9,96 Milliarden US-Dollar und nicht wie zuvor prognostiziert um 15 Prozent anziehen. Analysten hatten derweil 10,2 Milliarden US-Dollar vorhergesagt. Für das zweite Quartal peilt Block derweil einen Bruttogewinn von 2,45 Milliarden US-Dollar an. Die Vorabschätzungen der Wall Street lagen derweil bei 2,54 Milliarden US-Dollar.

Auch wenn Block-Anleger auf die Zahlen mit kräftigen Verkäufen reagieren, gab Block-CFO Amrita Ahuja im Rahmen der Bilanzvorlage zu bedenken, dass es sich bei dem jüngsten Quartal um das bis dahin profitabelste des Unternehmens gehandelt habe. Seiner Meinung nach sei dies "ein Spiegelbild der anhaltenden Disziplin in unserem gesamten Unternehmen und der Effizienz, mit der wir arbeiten", zitiert in CNBC.

Zum Ende des ersten Quartals hielt das Unternehmen Bitcoin-Bestände in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Block will ausserdem in der zweiten Hälfe dieses Jahres seine ersten Bitcoin-Mining-Chips mit Proto lancieren.

