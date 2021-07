Square will mit eigenem Bitcoin-Wallet Krypto-Investoren anlocken

• Square will Bitcoin-Verwahrung massentauglich machen• Square entwickelt eigenes Hardware-Wallet• Ansatz ist die assistierte Selbstaufbewahrung

Wer Kryptowährungen erwerben möchte, der benötigt ein sogenanntes Wallet - dieses ist vergleichbar mit einer elektronischen Brieftasche. Jedoch gibt es hierbei verschiedene Möglichkeiten der Verwahrung. Zum einen ist es möglich, ein Wallet recht einfach bei einer Kryptobörse anzulegen, jedoch kann man hierbei auch Opfer von Hackerangriffen oder Betrug werden. Sicherer ist die Nutzung eines Hardware-Wallets, weil die Nutzer hierbei ihre Private Keys sowie ihre Krypto-Vermögen selbst speichern. Jedoch gilt diese Methode bisher noch als wenig benutzerfreundlich, weshalb die Cyberdevisen hauptsächlich Blockchain-gesichert in Software-Wallets aufbewahrt werden.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Eben hier will Jack Dorsey , CEO von Twitter sowie dem Finanzdienstleistungs- und Mobile-Payment-Unternehmen Square, ansetzen um die Popularität von Kryptowährungen zu verbessern: "Verwahrung muss nicht alles oder nichts sein. Wir können Verwahrung für Nutzer vereinfachen, indem wir 'unterstützte Selbstverwahrung' ermöglichen. Damit dies auch angenommen wird, brauchen wir ein tolles Produktdesign. Es braucht minimale Installationszeit, die Möglichkeit, bestehende Geräte dafür nutzen zu können, und End-to-end-Fähigkeit", zitiert "Cointelegraph" den bekannten Bitcoin-Fan.

Jüngst hat Dorsey auf Twitter bestätigt, dass Square, das bereits Terminals und Leser für Kartenzahlung im Angebot hat, nun auch ein physisches Gerät herausbringen will, welches Bitcoins speichert: "Wir machen es. #Bitcoin" lautete sein Retweet auf die Ankündigung des leitenden Hardware-Entwicklers Jesse Dorogusker.

Dorogusker erklärte, dass man die Verwahrung von Bitcoin tauglich für den Massenmarkt machen will. Deshalb soll das Hardwallet von Square, das sich zunächst auf die weltweit beliebteste Kryptowährung Bitcoin konzentriert, in erster Linie für die mobile Nutzung sowie das Multisig-Verfahren ausgelegt sein, und eine "unterstützte Selbstverwahrung" ermöglichen.

The questions and principles we surfaced in our original thread resonated. We have a lot of questions and issues to reconcile and we’ll start with this product direction: bitcoin first, global distribution, multisig to achieve "assisted-self-custody," and prioritizing mobile use.