02.09.2025 16:15:40
ISM-Index für US-Industrie steigt im August stärker als erwartet
DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 48,7 (Vormonat: 48,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,5 prognostiziert.
Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 51,4 (Vormonat: 47,1), jener für die Beschäftigung legte zu auf 43,8 (43,4).
Der Index für die Produktion gab nach auf 47,8 (51,4), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 63,7 (64,8) auswies.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mus/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 10:16 ET (14:16 GMT)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
