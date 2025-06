Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Zurich Insurance-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zurich von 560 auf 570 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Rhea Shah bleibt der europäischen Versicherungsbranche laut der am Freitag vorliegenden Neubewertung gewogen. Der Sektor sei mit seinem Wachstums- und Ausschüttungspotenzial auch nach der überdurchschnittlichen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf noch attraktiv. Zurich-Papiere seien allerdings fair bewertet.

Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 10:03 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 579.40 CHF abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1.62 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 12’241 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 13.2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2025 wird für den 07.08.2025 terminiert.

