Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
17.10.2025 17:19:40
Indische Indigo bestellt 30 Airbus A350-Flugzeuge fest
DOW JONES--Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt. Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten zu dem Festauftrag nannte Airbus nicht.
Der Airbus A350 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Grossraumflugzeug. Das Verkehrsflugzeug hat den höchsten Anteil an Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen in Rumpf- und Tragflächenstruktur. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkten der Welt und verzeichnet einen starken Anstieg des internationalen Reiseverkehrs.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 17, 2025 11:20 ET (15:20 GMT)
