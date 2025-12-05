Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'894 0.3%  SPI 17'740 0.4%  Dow 47'851 -0.1%  DAX 23'882 0.8%  Euro 0.9355 0.0%  EStoxx50 5'718 0.4%  Gold 4'209 0.1%  Bitcoin 74'272 -0.8%  Dollar 0.8035 0.0%  Öl 63.3 0.9% 
Partners Group-Aktie: Neuordnung der Geschäftsleitung
Beförderung nicht in Sicht? So lange sollte man trotzdem im Job bleiben
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Block-Aktie im Blick: Ambitionierte 2026- und 2028-Ziele - Block rückt Analystenerwartungen zurecht
05.12.2025 05:08:47

Indian Shares Struggle For Direction Ahead Of MPC Decision

(RTTNews) - Indian shares struggled for direction in early trade on Friday ahead of the Reserve Bank of India's interest-rate decision.

RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the policy outcome at 10 am after the two-day review.

Most economists expect the central bank to cut its benchmark repurchase rate by a quarter point to 5.25 percent.

The benchmark BSE Sensex was up 4 points at 85,269 while the broader NSE Nifty index edged up by 6 points to 26,039.

IT, financial and auto stocks traded higher, with Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, Infosys and Maruti Suzuki India rising around half a percent each.

HCL Technologies edged up slightly after it partnered with Strategy& to boost large-scale data analytics using AI-powered solutions.

Aditya Birla Sun Life AMC fell about 1 percent after setting up a wholly owned subsidiary in GIFT City, Gandhinagar.

RailTel gained 1 percent on securing a Rs. 63.92-crore order from the CPWD to design and set up an ICT network.

Zen Technologies rallied 2.4 percent and Diamond Power Infrastructure advanced 1.7 percent on winning new work orders.

Deepak Nitrate added 1.7 percent. Its arm Deepak Chem Tech has commenced operations at its newly set up nitric acid facility in Vadodara, Gujarat.

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12'893.61 04.12.2025 17:30:22
Long 10'694.19 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im dritten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
06:25 Bas: Ja zu Rentenpaket sicher - schwarz-rote Mehrheit nötig
06:24 Bundestag entscheidet: So soll der neue Wehrdienst starten
06:14 'Obelix' als Marke für eine Waffenfirma? EU-Gericht prüft
06:14 Merz legt die Latte für Renten-Abstimmung hoch
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Dezember 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Dezember 2025
06:01 OTS: FORMEL Skin / MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende ...
05:49 Innenministerkonferenz vor dem Abschluss: Was wird erwartet?
05:49 Bundestag entscheidet über neuen Wehrdienst
05:49 Bundestag entscheidet über Rentenpaket