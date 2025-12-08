|
08.12.2025 05:23:09
Indian Shares Open Lower Ahead Of Fed Meet
(RTTNews) - Indian shares opened a tad lower on Monday, tracking mixed cues from global markets ahead of a key Federal Reserve meeting due this week.
The benchmark BSE Sensex was down 203 points, or 0.2 percent, at 85,508 in early trade while the broader NSE Nifty index dropped 58 points, or 0.2 percent, to 26,128.
Among the prominent decliners, Axis Bank, Bajaj Finance and BEL all fell around 1 percent.
InterGlobe Aviation tumbled 4 percent as IndiGo faced a major operational crisis due to staff shortages and new crew regulations.
CEAT edged down slightly after its board approved an investment of IDR 3,800 million in its Indonesian subsidiary, PT CEAT Tyres Indonesia.
Biocon fell about 1 percent. The company said it would acquire the remaining stake in Biocon Biologics Limited through a share swap.
Dynamite Technologies surged nearly 5 percent after signing a strategic deal with Dassault Aviation.
Lenskart declined 2.6 percent as its one-month shareholder lock-in period comes to an end.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen etwas fester. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.