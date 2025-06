INDEXÄNDERUNG/Rheinmetall werden in Euro-Stoxx-50 aufgenommen - Kering müssen weichen

DOW JONES--Die Aktien von Rheinmetall steigen in den Euro-Stoxx-50 auf. Dafür müssen die Aktien von Kering ihren Platz räumen. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen fanden aufgrund der "Fast-Entry"- und "Fast-Exit"-Regeln statt. Vollzogen werden sie zu den Schlusskursen am 20. Juni, wirksam zur Eröffnung am 23. Juni.

Auch im Stoxx-Europe-600 wurden eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen, die ebenfalls mit Handelsbeginn am 23. Juni wirksam werden. Unter anderem gehören Bilfinger künftig dem Index an.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- Kering

+ STOXX Europe 600

AUFNAHME

- Babcock

- Lottomatica

- Indra Sistemas

- Lion Finance

- Bilfinger

- Fresnilo

- MBank

- Ayvens

- Mobimo Holding

HERAUSNAHME:

- GN Store Nord

- Comet Holdings

- Elekta B

- Safestore Holdings

- Tietoevry

- Husqvarna

- Electrolux

- Fugro

- Playtech

