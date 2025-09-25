Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
25.09.2025 10:02:04
IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 25.09.2020 wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.87 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1’455.604 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 12.77 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’588.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85.88 Prozent zugenommen.
Alle Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.A
Analysen zu Merlin Properties SOCIMI S.A
