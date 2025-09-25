Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003

Langfristige Anlage 25.09.2025 10:02:04

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Merlin Properties SOCIMI S.A
12.67 EUR -0.63%
Kaufen Verkaufen

Am 25.09.2020 wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.87 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1’455.604 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 12.77 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’588.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85.88 Prozent zugenommen.

Alle Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings.

