IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren

Am 25.09.2020 wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.87 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1’455.604 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 12.77 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’588.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85.88 Prozent zugenommen.

Alle Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch