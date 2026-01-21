Hyundai-Aktie legt zweistellig zu: Robotikfantasie sorgt für neues Rekordhoch

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KI bringt Rückenwind 21.01.2026 11:21:00

Die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai zeigt sich weiter im Rallymodus. Zur Wochenmitte waren zweistellige Gewinne und ein neues Rekordhoch zu sehen.

• Hyundai-Aktie steigt zweistellig auf neues Rekordhoch
• KI- und Robotikfantasien treiben Anlegerinteresse
• Analysten heben Kursziele deutlich an

Während sich die internationalen Finanzmärkte angesichts geopolitischer Verwerfungen zuletzt schwer tun, zeigt sich die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai Motor unverändert im Rallymodus. Mit einem Plus von 14,61 Prozent auf 549'000 KRW beendete der Anteilsschein den Mittwochshandel an der Börse in Südkorea und schraubte sein Kursplus seit Jahresstart damit auf rund 85 Prozent nach oben. Im Handelsverlauf war es für den Anteilsschein sogar bis auf 551'000 KRW nach oben gegangen - den höchsten Stand aller Zeiten.

KI-Hoffnungen treiben den Wert

Dabei sind es insbesondere KI-Hoffnungen, die der Hyundai-Aktie 2026 zu derart starkem Rückenwind verhelfen. Anleger zeigen sich zunehmend optimistisch, was die KI- und Robotik-Strategie des Unternehmens angeht. Händler begrüssten insbesondere den Vorstoss des Automobilherstellers im Bereich der "physischen KI" mit humanoiden Robotern und autonomen Fahrtechnologien.

Robotik-Wette zahlt sich aus

Nicht das klassische Autogeschäft ist es also, das die Hyundai Motor-Aktie in neue Sphären treibt, sondern die aggressive Strategie im Bereich der "Physical AI".

Das Herzstück dieser Strategie ist der humanoide Roboter "Atlas" der Tochterfirma Boston Dynamics, der auf der CES 2026 seine Fähigkeiten beim autonomen Sortieren von Autoteilen demonstrierte. Doch es soll nicht bei Show-Einlagen bleiben: Bis 2028 plant Hyundai, im US-Bundesstaat Georgia eine jährliche Fertigungskapazität von 30'000 Robotern aufzubauen.

Investoren sehen Hyundai nun als Technologieführer. Analysten wie Yoo Ji-woong von Daol Securities und Experten von Samsung Securities haben ihre Kursziele drastisch auf 640'000 bzw. 650'000 Won angehoben, wie "The Korea Herald" berichtet. Sie argumentieren, dass Hyundai neben Tesla der einzige Akteur sei, der humanoide Roboter massenhaft in der Autoproduktion einsetzen könne.

Darüber hinaus mehrten sich in den vergangenen Wochen Spekulationen über eine mögliche engere Zusammenarbeit mit dem KI-Riesen NVIDIA, was dem Titel zusätzlich Rückenwind verschafft. Zusätzlich beflügelt auch eine Partnerschaft mit Google DeepMind die Fantasie der Anleger.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Friedensrat geplant: Trump droht Frankreich mit Zöllen von 200 Prozent

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

