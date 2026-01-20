Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Geopolitik
|
20.01.2026 10:33:00
Friedensrat geplant: Trump droht Frankreich mit Zöllen von 200 Prozent
Wegen der zögerlichen Haltung Frankreichs, dem "Friedensrat" für den Gazastreifen beizutreten, hat US-Präsident Donald Trump mit Zöllen von 200 Prozent auf Wein und Champagner gedroht.
Auf die Frage eines Journalisten in Miami, wie er die Haltung von Präsident Emmanuel Macron bewerte, sagte Trump: "Nun, niemand will ihn, weil er sehr bald aus dem Amt scheiden wird." Sollte Frankreich dem Gremium nicht beitreten, werde er Strafzölle verhängen, sagte Trump. Dann werde Macron schon beitreten - "aber er muss nicht".
Frankreich wies Trumps Zollandrohungen zurück. Man habe die Äusserungen des US-Präsidenten zu Weinen und Champagner zur Kenntnis genommen, hiess es in Paris aus Macrons Umfeld. "Wie wir stets betont haben, sind Zollandrohungen zur Beeinflussung unserer Aussenpolitik inakzeptabel und wirkungslos."
Frankreich wählt im Frühjahr 2027 einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Macron darf nicht erneut kandidieren, da die Verfassung nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten erlaubt; er ist seit 2017 im Amt.
Supreme Court entscheidet über Zölle
Trumps Zollpolitik ist in den USA rechtlich umstritten. Zölle, die er unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 gegen Dutzende Handelspartner verhängte, werden vor dem Obersten Gericht der USA verhandelt. Die Frage ist, ob Trump seine Kompetenz überschritten hat. Dabei geht es auch um Zölle auf EU-Produkte. Eine Entscheidung des Supreme Court steht noch aus.
/scr/DP/tih
WASHINGTON/PARIS (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Remy Cointreau S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Remy Cointreau S.A.
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX deutlich tiefer -- Märkte in Fernost schliessen mit Verlusten
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken herbe Verluste ein. Am Dienstag wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes rote Vorzeichen aus.