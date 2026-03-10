Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’067 0.5%  SPI 18’125 0.9%  Dow 47’542 -0.4%  DAX 23’921 2.2%  Euro 0.9025 -0.2%  EStoxx50 5’807 2.2%  Gold 5’220 1.5%  Bitcoin 54’847 3.0%  Dollar 0.7751 -0.3%  Öl 91.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie in Rot
LANXESS-Aktie gefragt: Moody's stuft Bonitätseinschätzung ab
Swissquote-Aktie freundlich: Banking-App Yuh strebt eine Million Kunden an
Positive Signale bei Airbus: Warum die Aktie nach den neuesten Produktionsdaten steigt
Suche...
eToro entdecken

Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividende erhöht 10.03.2026 14:17:03

Huber+Suhner-Aktie etwas fester: Gewinnplus in 2025

Huber+Suhner-Aktie etwas fester: Gewinnplus in 2025

Das Industrieunternehmen Huber+Suhner hat 2025 mehr Gewinn erzielt.

Huber + Suhner
165.74 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen
Entsprechend soll auch die Dividende erhöht werden. Für das laufende Jahr erwartet Huber+Suhner ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Der Betriebsgewinn (EBIT) legte um 4,9 Prozent auf 90,8 Millionen Franken zu, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Die entsprechende Marge verbesserte sich dabei um 0,8 Prozentpunkte auf 10,5 Prozent und lag im Bereich der Ankündigung vom Januar.

Bei der Profitabilität habe sich das Wachstum von höhermargigem Geschäft bemerkbar gemacht, heisst es dazu. Dadurch seien auch Mehrkosten im Zusammenhang mit den US-Einfuhrzöllen kompensiert worden.

Im grössten Segment Kommunikation reduzierte sich die EBIT-Marge um 20 Basispunkte auf 7,9 Prozent, was allein durch die Verbesserung der Marge im Segment Industrie um einen Prozentpunkt auf 18,0 Prozent mehr als aufgefangen wurde. Auch im kleinsten Segment Transport lag die operative Gewinnmarge mit 8,0 Prozent um 70 Basispunkte über dem Vorjahreswert.

Dividende wird erhöht

Der Reingewinn fiel mit 74,9 Millionen Franken um 3,6 Prozent über dem Vorjahr aus. Das Unternehmen führt dies nebst dem höheren operativen Gewinn auf eine weiterhin tiefe Steuerrate zurück. Die Dividende für 2025 soll denn auch um 10 Rappen je Aktie auf 2,00 Franken erhöht werden.

Der Umsatz ist bereits seit Januar bekannt. Er sank um 3,3 Prozent auf 864,1 Millionen Franken. Bereinigt um Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioeffekte blieb er auf Vorjahresniveau. Gebremst hat insbesondere die Aufwertung des Schweizer Frankens.

Aufträge nehmen zweistellig zu

Der Auftragseingang der Gruppe erhöhte sich derweil um 13,7 Prozent auf 1,03 Milliarden Franken deutlich. Treiber waren insbesondere Grossaufträge von Betreibern von Rechenzentren und eine breit abgestützte Nachfrage im Industriesegment.

Für das Gesamtjahr 2026 strebt das Unternehmen eine Betriebsergebnismarge in der oberen Hälfte des Zielbands von 9 bis 12 Prozent an. Der Umsatz dürfte 2026 im Vergleich zum Vorjahr organisch um mindestens 10 Prozent zulegen. Voraussetzung für das Erreichen der Guidance sei, dass sich Faktoren wie Inflation, Wechselkurse oder geopolitische Spannungen nicht übermässig nachteilig auswirken würden.

Im Schweizer Handel steigt die Huber+Suhner-Aktie zeitweise um 0,24 Prozent auf 166,40 Franken.

cf/uh

Herisau (awp)

Weitere Links:

Huber+Suhner-Aktie verliert jedoch: Auftragseingang bei knapp gehaltenem Umsatz gesteigert

Bildquelle: HUBER+SUHNER

Nachrichten zu Huber + Suhner AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Huber + Suhner AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt heute Abend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:37 SMI reduziert Verluste deutlich
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Marke auf dem Prüfstand
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’653.38 18.98 SGPB7U
Short 13’922.19 13.61 S0VBMU
Short 14’421.80 8.90 SKFBBU
SMI-Kurs: 13’067.42 10.03.2026 14:10:36
Long 12’566.89 19.70 SWGBUU
Long 12’284.48 13.83 SZ6BTU
Long 11’778.88 9.00 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.