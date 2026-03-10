Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
|
10.03.2026 06:45:19
HUBER+SUHNER erzielt 2025 Rekordaufträge und höheren Gewinn
|
HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 10.03.2026
Nettoumsatz 3.3% unter Vorjahr – EBIT-Marge auf 10.5% gesteigert – Dividendenerhöhung auf CHF 2.00 vorgeschlagen – Industrie mit zweistelligem Wachstum – Starke Auftragslage in Kommunikation – Transport stabilisiert
Schlüsselzahlen
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine höhere Dividende von CHF 2.00 pro Aktie vor, gegenüber CHF 1.90 im Vorjahr. Damit beliefe sich die Ausschüttungsquote auf 50%, am oberen Ende des definierten Bandes von 40–50%.
Geschäftsbericht 2025 (Englisch) online interaktiv reports.hubersuhner.com
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2288326
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288326 10.03.2026 CET/CEST
Analysen zu Huber + Suhner AG
