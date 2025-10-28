Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295 -0.3%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 3’955 -0.9%  Bitcoin 90’280 -0.5%  Dollar 0.7936 -0.2%  Öl 65.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
iRobot-Aktie: Übernahme endgültig vom Tisch
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bucher Industries-Aktie: Margenprognose gesenkt trotz Auftragserholung
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Plus500 Depot
28.10.2025 07:06:37

HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu

HONGKONG/LONDON (awp international) - Die britische Grossbank HSBC blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. Bei der Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten werde 2025 jetzt ein Wert im mittleren Zehnprozentbereich oder mehr erwartet, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Bislang hatte die Bank eine Rendite im mittleren Zehnprozentbereich in Aussicht gestellt. Das Ziel für den Zinsüberschuss wurde um eine Milliarde Dollar auf 43 Milliarden Dollar oder mehr erhöht.

Im dritten Quartal lag die Eigenkapitalrendite vor Sonderposten bei 16,4 Prozent und damit einen halben Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. An der Börse kamen die erhöhte Prognose sowie das Zahlenwerk gut an. In Hongkong bauten die Papiere nach der Vorlage der Quartalsbilanz die Gewinne aus und legten zuletzt drei Prozent zu./zb/mne/stk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.10.25 Logo WHS 0DTE- & 1DTE-Optionen handeln - Kostenloses Webinar morgen um 18:00 Uhr
27.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Eine Woche voller Weichenstellungen
27.10.25 Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus
27.10.25 SMI beendet Verlustserie
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’029.75 19.26 UBSIIU
Short 13’290.71 13.71 3OUBSU
Short 13’800.07 8.82 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’519.19 27.10.2025 17:30:00
Long 11’973.60 19.41 SRKBVU
Long 11’674.32 13.28 S7MBDU
Long 11’212.35 8.98 B3TS7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Montagmittag
Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel - neue Rekorde -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Goldpreis fällt unter 4'000 US-Dollar
Goldpreis: Rote Vorzeichen zum Wochenstart
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
Intellia Temporarily Pauses Dosing For MAGNITUDE And MAGNITUDE-2 Phase 3 Clinical Trials Of Nex-z
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag schwächer

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:14 DAX-FLASH: Im Minus erwartet - Abstand zum Rekordniveau bleibt
07:05 GNW-News: Novartis verzeichnet im dritten Quartal solide Steigerungen beim Umsatz und operativen Kernergebnis sowie starke Fortschritte in der Pipeline; Prog...
07:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro
07:04 HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu
06:21 Musk bringt Konkurrenz für Wikipedia an den Start
06:19 Pressestimme/'Washington Post': Anerkennung Nordkoreas als Atommacht wäre Fehler
06:14 POLITIK/ROUNDUP: UN warnen vor Eskalation im Sudan - Gräueltaten befürchtet
06:05 Klage um möglichen Impfschaden: OLG Bamberg entscheidet im Dezember
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. November 2025
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Oktober 2025