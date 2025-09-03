Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’178 0.7%  SPI 16’859 0.7%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’660 0.7%  Euro 0.9374 0.1%  EStoxx50 5’333 0.8%  Gold 3’547 0.4%  Bitcoin 89’725 0.2%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 67.9 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
u-blox-Angebot: UEK erklärt Konkurrenzangebots-Klausel für ungültig - Aktie aber fest
SGS-Aktie profitiert: Übernahme von Fulcrum Robotics
Deutsche Bank-Aktie rot: Deutsche Bank will von Übernahmen derzeit nichts wissen
US-Gericht: Google muss Chrome und Android nicht verkaufen - Alphabet-Aktie springt an
Die sichersten ETFs der Welt im Überblick
Suche...
200.- Saxo-Deal

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wiedergutmachung gefordert 03.09.2025 13:55:00

Holcim-Aktie unbeeindruckt: Noch kein Urteil zu "Klimaklage" gegen Holcim am Kantonsgericht Zug

Holcim-Aktie unbeeindruckt: Noch kein Urteil zu

Ob sich das Zuger Kantonsgericht inhaltlich mit der "Klimaklage" an den Zementkonzern Holcim befasst, bleibt offen.

Die Verhandlung über die Erfüllung der Prozessvoraussetzungen am Mittwoch schloss ohne Urteil.

Dieses werde das Gericht "zu gegebener Zeit" schriftlich eröffnen, sagte der vorsitzende Richter zum Ende der Verhandlung, die aufgrund des grossen öffentlichen Interesses im Kantonsratssaal stattfand.

Drei Bewohner und eine Bewohnerin der indonesischen Insel Pari fordern vom Zuger Zementkonzern Schadenersatz, eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses und Beteiligung an Anpassungsmassnahmen. Dies aufgrund der Mitverantwortung des Konzerns für den Klimawandel, der die Lebensgrundlage auf Pari bedrohe, wie sie sagen.

Persönliches Plädoyer

Die Gefährdung ihrer Heimat und der Zukunft künftiger Generationen schilderte die anwesende Klägerin Ibu Asmania persönlich, ihre Anwältin übersetzte für die Anwesenden. Auch ein zweiter Kläger, Arif Pujianto, war bei der Verhandlung zugegen.

Die Schäden und Kosten, die wegen des steigenden Meeresspiegels anfallen, hätten die Bewohnerinnen und Bewohner nicht selbst verursacht, sagte Asmania. Es fehle das Geld, um Massnahmen zu ergreifen.

Steige der Meeresspiegel weiter an wie bisher, müssten die rund 1500 Bewohnerinnen und Bewohner Ende des Jahrhunderts die Insel verlassen.

Holcim trage daran eine Mitverantwortung, sagte die Anwältin vor Gericht. In seiner Geschichte habe das Unternehmen mehr als doppelt so viel CO2 ausgestossen wie der gesamte Schweizer Staat. Gemäss einer Studie des Climate Accountability-Instituts sei der Konzern für 0,42 Prozent der globalen CO2-Emissionen seit 1750 verantwortlich. Deshalb solle Holcim für diesen Prozentsatz der den Klägerinnen und Klägern durch den Klimawandel entstandenen Kosten aufkommen.

Sie verfügten in der Klage über ein persönliches, praktisches und aktuelles Interesse. Somit seien sie nach Schweizer Gesetz zum Zivilprozess berechtigt.

"Politischer Prozess"

Ganz anders sahen dies die Anwältin und der Anwalt von Holcim. Sie argumentierten, die Klagenden seien vom Klimawandel ebenso betroffen wie die gesamte Weltbevölkerung. Von einem konkreten schützenswerten Interesse könne aber nicht die Rede sein. Für den Klimaschutz sei in der Schweiz überdies der Gesetzgeber zuständig, ein Zivilgericht dürfe keine weiteren Massnahmen anordnen.

Zudem würde sich an der Lage der Klägerinnen und Kläger nichts ändern, "selbst wenn Holcim die Zementproduktion ganz einstellen würde", so der Holcim-Anwalt. Stattdessen würde ein anderes Unternehmen die Produktion übernehmen - möglicherweise in einem Land, das weniger strenge Vorgaben für Klimaschutzmassnahmen kenne. Die Reduktion der CO2-Emissionen müsse global koordiniert werden.

Die Holcim-Vertretung monierte, die Klage gegen das Unternehmen führe zu einem rein "politischen Prozess", hinter dem Nicht-Regierungsorganisationen wie das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Heks) stehe.

Dieses unterstütze die Klage nach eigener Darstellung mit einer Unterstützungs- und Sensibilisierungskampagne und organisiert im Zusammenhang mit der Verhandlung Veranstaltungen.

Warten auf das Urteil

In einer kurz nach Ende der Verhandlung verschickten Mitteilung des Heks liess sich Ibu Asmania zitieren. "Wir sind optimistisch" in Bezug auf den noch ausstehenden Entscheid des Gerichts. "Schliesslich geht es um unsere Existenz."

Der beklagte Konzern schrieb in einer Stellungnahme an die Medien, Holcim sei unabhängig vom Entscheid fest entschlossen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen zu erreichen. Dies stehe im Einklang mit dem Ziel des internationalen Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken.

Die Zivilklage gegen Holcim ist eine Premiere für die Schweizer Rechtssprechung. Zuvor wurde noch nie eine Schweizer Firma wegen ihrer mutmasslichen Verantwortung für derartige Klimaschäden verklagt.

Die Papiere von Holcim zeigen sich an der SIX zur Wochenmitte zwischenzeitlich 0,18 Prozent tiefer bei 65,62 Franken.

Zug (awp/sda)

Weitere Links:

SGS-Aktie: Übernahme von Fulcrum Robotics
Lufthansa-Aktie: Piloten bereiten sich auf Streik vor
US-Gericht: Google muss Webbrowser Chrome nicht verkaufen

Bildquelle: keystone,Keystone,Holcim

Analysen zu Holcim AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.04.24 Holcim Hold Deutsche Bank AG
29.01.24 Holcim Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:48 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
09:24 Marktüberblick: Goldpreis markiert Rekordhoch
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips unter Druck
02.09.25 Logo WHS Salesforce Aktienanalyse – führender Anbieter von cloudbasierter Software für CRM vor den Zahlen
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’661.94 19.98 U80SSU
Short 12’972.42 13.25 B0CSEU
Short 13’420.09 8.90 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’177.62 03.09.2025 13:47:33
Long 11’684.50 19.98 SHFB5U
Long 11’399.00 13.69 BK5S8U
Long 10’902.56 8.77 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 65.66 -0.12% Holcim AG

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
TUI-Aktie trotz starker Prognose im Abwärtssog: Gefürchtete Trendwende voraus?
Warum die DroneShield-Aktie trotz Rekordergebnis fällt
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
ETF des Monats September 2025
Partners Group-Aktie dennoch in Rot: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an
SMI zum Handelsende im Minus -- Wall Street sinkt schliesslich -- DAX letztlich tiefrot -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}