HOCN (ex HOCHDORF) Aktie News: HOCN (ex HOCHDORF) haussiert am Donnerstagmittag

Die HOCN (ex HOCHDORF)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 21,9 Prozent auf 1,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 15'229 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die HOCN (ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 1,44 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 1,44 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'709 HOCN (ex HOCHDORF)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,80 CHF) erklomm das Papier am 04.05.2024. Gewinne von 1.188,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,19 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2024). Abschläge von 85,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 20.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.

Redaktion finanzen.ch

