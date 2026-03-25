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HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528

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25.03.2026 12:29:00

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt konnte die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,7 Prozent auf 2,78 CHF.

HT5
2.67 CHF 1.52%
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Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 2,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'752 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 2,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 2,65 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 18'577 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.03.2026 auf bis zu 3,49 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,71 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,41 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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