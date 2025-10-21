Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Adecco-Aktie: Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netflix-Aktie vor Bilanz: Anleger blicken gespannt auf Aboentwicklung und Umsatzwachstum
Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs

21.10.2025 07:13:30

Hitachi And OpenAI Partner To Advance AI Infrastructure And Sustainable Data Centers

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs
30.67 USD 0.97%
(RTTNews) - Hitachi Ltd. (HTHIY, 6501.T) and OpenAI Inc. have entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to establish a strategic partnership aimed at developing next-generation AI infrastructure and expanding global data center capabilities. The collaboration brings together Hitachi's industrial and digital expertise with OpenAI's cutting-edge artificial intelligence technologies to address pressing societal challenges and accelerate the deployment of transformative AI solutions.

Under the terms of the MoU, the two companies will jointly formulate plans across several key areas. Their shared goal is to promote sustainable data center operations by minimizing the load on power transmission and distribution networks, ultimately working toward the realization of zero-emission data centers. Additionally, they will focus on securing the supply of critical and long-lead-time equipment essential for data center construction and operation.

Hitachi and OpenAI will collaborate on standardizing prefabricated and modular data center designs, which can significantly reduce construction timelines. They also plan to co-develop essential infrastructure components such as advanced cooling systems and storage solutions to ensure fast, reliable, and scalable AI data center rollouts.

Beyond infrastructure, Hitachi will explore deeper

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

20.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Zwei laute Paukenschläge
20.10.25 Rohstoffmärkte im Fokus makroökonomischer Entwicklungen
20.10.25 Nestlé hält SMI in der Spur
17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
