Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Aktie 761900 / US4335785071
21.10.2025 07:13:30
Hitachi And OpenAI Partner To Advance AI Infrastructure And Sustainable Data Centers
(RTTNews) - Hitachi Ltd. (HTHIY, 6501.T) and OpenAI Inc. have entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to establish a strategic partnership aimed at developing next-generation AI infrastructure and expanding global data center capabilities. The collaboration brings together Hitachi's industrial and digital expertise with OpenAI's cutting-edge artificial intelligence technologies to address pressing societal challenges and accelerate the deployment of transformative AI solutions.
Under the terms of the MoU, the two companies will jointly formulate plans across several key areas. Their shared goal is to promote sustainable data center operations by minimizing the load on power transmission and distribution networks, ultimately working toward the realization of zero-emission data centers. Additionally, they will focus on securing the supply of critical and long-lead-time equipment essential for data center construction and operation.
Hitachi and OpenAI will collaborate on standardizing prefabricated and modular data center designs, which can significantly reduce construction timelines. They also plan to co-develop essential infrastructure components such as advanced cooling systems and storage solutions to ensure fast, reliable, and scalable AI data center rollouts.
Beyond infrastructure, Hitachi will explore deeper
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!