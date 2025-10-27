Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Seltene Erden 27.10.2025 17:05:00

Highland Critical Minerals im Höhenflug: Warum sich die Aktie binnen Wochen verdoppelt hat

Highland Critical Minerals im Höhenflug: Warum sich die Aktie binnen Wochen verdoppelt hat

Highland Critical Minerals sorgt mit einem neuen Explorationsprogramm zu Seltenen Erden in Nunavut und einer Kursverdopplung binnen weniger Wochen für Aufsehen am Aktienmarkt.

Goldpreis
3992.45 USD -2.13%
Kaufen Verkaufen
• Highland Critical Minerals beginnt mit Explorationsprogramm
• Kurs hat sich mehr als verdoppelt
• Spekulatives Interesse: Chancen und Risiken im Blick

Explorationsprogramm begonnen

Die kanadische Highland Critical Minerals Corp. hat Anfang Oktober den Start eines neuen Seltene Erden-Explorationsprogramms auf ihrem Sy-Konzessionsgebiet im Yathkyed-Lake-Grünsteingürtel (Nunavut) angekündigt. Ziel des Programms sei laut Newsfile die Auswertung bestehender geologischer und geophysikalischer Daten sowie die Identifizierung neuer Zielgebiete mit potenziellen Gold- und Basismetallvorkommen. Das Feldprogramm, das Ende Oktober beginnen soll, umfasse geophysikalische Untersuchungen zur Lokalisierung von Goldmineralisierungen in eisenhaltigen Gesteinsformationen (BIF).

Parallel dazu setzt die Tochtergesellschaft Highland Red Lake Gold Corp. ihre Arbeiten im Red Lake Gold Camp (Ontario) fort. Dort wurden bislang 60 Gesteinsproben gesammelt sowie drohnenbasierte LiDAR- und Magnetik-Messungen abgeschlossen. Ergebnisse werden im vierten Quartal 2025 erwartet und sollen in die Planung weiterer Explorationsphasen einfliessen.

Beim Church-Projekt nahe Thunder Bay (Ontario) führte Highland eine mobile Metallionen-Bodenprobenahme durch, um mögliche Lithiumanomalien zu identifizieren. Obwohl keine signifikanten Funde festgestellt wurden, sind weitere Untersuchungen für das Frühjahr 2026 geplant.

Highland Critical Minerals-Aktie seither im Rallymodus

Seit den jüngsten Unternehmensmeldungen befindet sich die Aktie von Highland Critical Minerals in einem Rallymodus. In den vergangenen vier Wochen ging es für das Papier um stolze 129,17 Prozent bergauf. Vor dem Wochenende schloss das Papier 4,96 Prozent fester und kostete damit zuletzt 2,75 CAD. Am Montag geht es im kanadischen Handel um weitere 5,45 Prozent aufwärts auf 2,90 CAD.

Der starke Kursanstieg von Highland Critical Minerals spiegelt das wachsende Interesse an Unternehmen wider, die sich auf Seltene Erden spezialisiert haben. Diese Materialien gewinnen in einer zunehmend digitalisierten und elektrifizierten Weltwirtschaft stetig an Bedeutung. Wie Finanznachrichten.de berichtet, bleibt der Sektor aufgrund seiner politischen und wirtschaftlichen Relevanz weiterhin im Fokus von Investoren und politischen Entscheidungsträgern.

Zwischen Chancen & Risiken

Die beeindruckende Performance innerhalb weniger Wochen deute jedoch auch auf ein hohes spekulatives Interesse hin. Besonders die globale Aufmerksamkeit für Lieferanten kritischer Rohstoffe, die für moderne Technologien unverzichtbar sind, treibt diese Entwicklung an. Experten weisen darauf hin, dass Analysten zwar erhebliches Renditepotenzial sehen, gleichzeitig aber vor den inhärenten Risiken und der hohen Volatilität im Microcap-Segment warnen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com
