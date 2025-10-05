Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Helvetia-Chef rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer
Zurich-Aktie: CEO sieht Vorteile für die Schweiz in einer multipolaren Welt
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag
Rheinmetall-Aktie: Die Unternehmensgeschichte der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
Suche...
Fusion steht an 05.10.2025 13:03:07

Helvetia-Chef rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer

Helvetia-Chef rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer

Hauseigentümer müssen sich auf höhere Versicherungsprämien gefasst machen. "Blatten war ein Wendepunkt und hat die Branche aufgerüttelt", sagte Helvetia-Chef Fabian Rupprecht im Interview mit der "NZZ am Sonntag" (Ausgabe vom 05.10.).

Versicherer würden Risiken stärker gewichten - mit der Folge, dass Häuser in gefährdeten Zonen keinen Versicherungsschutz mehr erhielten. Gleichzeitig werden Policen teurer: "Langfristig werden die Prämien steigen müssen - es geht gar nicht anders", fuhr Rupprecht fort.

Noch in diesem Jahr wird Helvetia mit der Konkurrentin Baloise fusionieren und Fabian Rupprecht wird CEO der fusionierten Helvetia Baloise. "Wir werden die Effizienz weiter erhöhen", sagte Rupprecht. Wieviele Stellen im Rahmen der Fusionen verloren gehen werden, ist aber nach wie vor offen.

Offen ist auch, welche Pläne die Helvetia Baloise etwa mit der Baloise Bank oder im Auslandsgeschäft verfolgen wird. "Wir haben unsere neue Strategie noch nicht festgelegt", so Rupprecht. Klar ist, dass er die hohe Kapitalkraft der neuen Gruppe in erster Linie für internes Wachstum nutzen will und Übernahmen nicht im Fokus stehen.

mk/

Zürich (awp)

Weitere Links:

Helvetia- und Baloise-Aktie gesucht: EU gibt grünes Licht für Fusion

Bildquelle: Helvetia Gruppe
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

03.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
03.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 3‘900-Dollar-Marke
02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’060.52 18.71 UBSIIU
Short 13’322.10 13.62 3OUBSU
Short 13’832.66 8.70 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’507.17 03.10.2025 17:30:34
Long 11’844.71 15.47 SKTB3U
Long 11’706.75 13.40 SWFBJU
Long 11’245.49 8.92 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer
Gold, Öl & Co. in KW 40: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Vormittag kräftig
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}