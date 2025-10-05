|Fusion steht an
05.10.2025 13:03:07
Helvetia-Aktie: CEO rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer
Hauseigentümer müssen sich auf höhere Versicherungsprämien gefasst machen. "Blatten war ein Wendepunkt und hat die Branche aufgerüttelt", sagte Helvetia-Chef Fabian Rupprecht im Interview mit der "NZZ am Sonntag" (Ausgabe vom 05.10.).
Noch in diesem Jahr wird Helvetia mit der Konkurrentin Baloise fusionieren und Fabian Rupprecht wird CEO der fusionierten Helvetia Baloise. "Wir werden die Effizienz weiter erhöhen", sagte Rupprecht. Wieviele Stellen im Rahmen der Fusionen verloren gehen werden, ist aber nach wie vor offen.
Offen ist auch, welche Pläne die Helvetia Baloise etwa mit der Baloise Bank oder im Auslandsgeschäft verfolgen wird. "Wir haben unsere neue Strategie noch nicht festgelegt", so Rupprecht. Klar ist, dass er die hohe Kapitalkraft der neuen Gruppe in erster Linie für internes Wachstum nutzen will und Übernahmen nicht im Fokus stehen.
Zürich (awp)
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: SMI geht fester ins Wochenende -- DAX schliesst knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
