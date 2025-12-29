Halfords Group PLCShs Aktie 1875299 / GB00B012TP20
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.12.2025 12:10:05
Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding
|
Halfords Group PLC (HFD)
The notification set out below is provided in accordance with the requirements of the UK Market Abuse Regulation
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|DSH
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|412781
|EQS News ID:
|2251592
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Nachrichten zu Halfords Group PLCShs
|
12:10
|Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
22.12.25
|Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
05.12.25
|Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
28.11.25
|Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
14.11.25
|Halfords Group PLC: Notice of Interim Results and Strategy Update (EQS Group)
|
22.10.25
|Halfords Group PLC: Trading update for the 26 weeks to 26 September 2025 (EQS Group)
|
30.09.25
|Halfords Group PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
|
26.09.25
|Halfords Group PLC: (EQS Group)
Analysen zu Halfords Group PLCShs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich nur marginal. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.