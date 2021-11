Halbleiter-Titel legen kräftig zu - Analysten raten insbesondere zu diesem Chip-Titel

• Halbleiteraktien auf dem Vormarsch• Starke Nachfrage und Metaverse-Aussichten treiben die Titel• Experte rät, Broadcom ins Visier zu nehmenLieferengpässe bei Halbleitern haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Branchen in Bedrängnis gebracht. Die Auftragsbücher von Halbleiterunternehmen sind unterdessen übervoll, die hohe Nachfrage sichert zahlreichen Unternehmen aus dem Halbleitergeschäft auch in der nächsten Zeit noch gute Geschäfte.

Das macht sich auch beim Blick auf Halbleiteraktien bemerkbar, von denen einige jüngst neue Rekordstände verbuchen konnten. Ein Analyst rät Anlegern dazu, einen Wert besonders genau unter die Lupe zu nehmen.

NVIDIA-Aktie zu teuer

Der VanEck Semiconductor ETF, der in die Wertentwicklung von Unternehmen investiert, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind, hat in diesem Jahr bereits 56,32 Prozent zugelegt. Allein in den letzten drei Monaten betrug die ETF-Performance +13 Prozent. Dazu trug die starke Entwicklung zahlreicher Aktien bei, die der ETF abbildet.

So hatte die Top-Position des ETF, der Chiphersteller NVIDIA, jüngst ein neues Allzeithoch erreicht, auch die Nummern 2-5 im Index, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ASML, Intel und AMD konnten dank einem starken Ausblick von QUALCOMM an Börsenwert zulegen und teils neue Aktienkursrekorde vermelden. Dazu trug neben der durch starke Nachfrage bedingten positiven Grundstimmung der Branche auch der Internetkonzern Facebook (künftig: Meta) bei, der durch seine Vision eines Metaverse den Bedarf an Chips auch für die Zukunft untermauert hat.

Piper Sandler-Analyst Craig Johnson bewertet die Branchenvertreter mehrheitlich positiv: "Was uns diese Charts im Wesentlichen sagen, ist, dass sie Ihnen ein Bild davon zeigen, wie stark die Fundamentaldaten sind … Sie brechen zu neuen Höchstständen aus", so der Experte gegenüber CNBCs Trading Nation.

Dem ETF traut er vor diesem Hintergrund weiteres Aufwärtspotenzial zu, eine Aktie hebt er in diesem Segment dabei besonders hervor: NVIDIA. Der US-Konzern habe einen "grossartigen Lauf", sei aktuell aber "ein bisschen zu stark […] um sie jetzt zu kaufen", erklärt Johnson.

Broadcom-Aktie einen Blick wert

Stattdessen sollten Anleger ihren Blick seiner Ansicht seiner Ansicht nach auf Broadcom richten. Hier sieht der Experte die Gelegenheit für einen Aktienkauf gekommen: Die Aktie fange "gerade erst an, aus einer schönen mehrmonatigen Konsolidierung auszubrechen, es scheint ein ziemlich guter Einstiegspunkt zu sein, und ich denke, diejenigen, die ihr Engagement in Halbleitern erhöhen möchten, sollten kaufen," rät er. Die Broadcom-Aktie hat seit Jahresstart 27,40 Prozent zulegen können und performte damit besser als der breite Markt. Im Branchenvergleich, insbesondere im Semiconductor-ETF, hat der Anteilsschein aber noch Nachholbedarf.

Auch John Petrides, Portfoliomanager bei Tocqueville Asset Management zeigt sich gegenüber CNBC ähnlich positiv gestimmt, was die Zukunft der Branche angehe. "Wenn man sich die Bottom-up-Fundamentaldaten ansieht, sind die Themen für die Chips wirklich ziemlich stark", sagte Petrides im selben Interview. "5G, künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Metaverse, elektronische Fahrzeuge, Kryptowährung - es gibt so viel Nachfrage auf dem Endmarkt, dass viel Kapital dorthin fliesst, wo diese Jungs sitzen", betont der Experte.



Redaktion finanzen.ch