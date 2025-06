Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.31 Prozent fester bei 19’591.24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.221 Prozent auf 19’573.14 Punkte an der Kurstafel, nach 19’529.95 Punkten am Vortag.

Bei 19’637.56 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 19’531.10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 09.05.2025, mit 17’928.92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 18’196.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 17’133.13 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 1.61 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Harvard Bioscience (+ 36.54 Prozent auf 0.56 USD), Century Casinos (+ 12.56 Prozent auf 2.24 USD), Comtech Telecommunications (+ 11.89 Prozent auf 2.54 USD), Lifetime Brands (+ 9.91 Prozent auf 3.77 USD) und TTM Technologies (+ 7.47 Prozent auf 35.70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Intuitive Surgical (-5.55 Prozent auf 526.15 USD), Innodata (-5.00 Prozent auf 48.67 USD), Sangamo Therapeutics (-3.77 Prozent auf 0.51 USD), Nissan Motor (-3.70 Prozent auf 2.44 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3.32 Prozent auf 6.40 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’952’914 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3.060 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.46 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

