Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Letztendlich beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 16’542.00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 86.106 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.698 Prozent auf 16’408.86 Punkte an der Kurstafel, nach 16’524.22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16’565.70 Punkte, das Tagestief hingegen 16’372.87 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.05.2025, lag der SDAX bei 16’284.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der SDAX 16’160.44 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14’473.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19.12 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 17’214.82 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 4.33 Prozent auf 3.13 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4.02 Prozent auf 28.45 EUR), Siltronic (+ 2.90 Prozent auf 37.64 EUR), Vossloh (+ 2.86 Prozent auf 75.60 EUR) und Mutares (+ 2.45 Prozent auf 35.55 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-4.69 Prozent auf 1.42 EUR), Befesa (-4.39 Prozent auf 24.40 EUR), STO SE (-2.91 Prozent auf 113.60 EUR), SFC Energy (-2.53 Prozent auf 21.20 EUR) und NORMA Group SE (-2.41 Prozent auf 12.98 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Ceconomy St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 978’368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.418 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die ProCredit-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die ProCredit-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch