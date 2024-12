Gute Chancen Indexaufnahme von Palantir und MicroStrategy: Die nächste Rallye in Sicht?

• Palantir und MicroStrategy vor Aufnahme in NASDAQ 100-Index• Mögliches Kurspotenzial• Uneinheitliche Analystenbewertung

Seit dem 6. September ist Palantir im S&P 500 gelistet. Nur wenige Monate später gab Palantir bekannt, dass das Unternehmen von der New York Stock Exchange (NYSE) zur US-Börse NASDAQ wechseln werde. In der Pressemitteilung zu dieser Ankündigung erklärte das Management, dass "Palantir nach der Übertragung erwartet, die Zulassungsvoraussetzungen des NASDAQ 100-Index zu erfüllen." Dieser Schritt könnte nun direkt bevorstehen.

Am Freitag, dem 13.12.2024, wird der US-Index NASDAQ 100 neu zusammengestellt. Eine Woche später werden einige Aktien den begehrten Index verlassen müssen und durch andere ersetzt werden. Beste Chancen auf eine Indexaufnahme hat dabei der Softwareriese Palantir.

Da laut Dow Jones Market Data Finanzunternehmen und Immobilieninvestmentfonds von der Aufnahme in den Börsenindex ausgeschlossen sind, haben etwa die CME Group, Interactive Brokers oder Coinbase Global keine Chance auf eine Indexaufnahme. Palantir hingehen schon: Das Unternehmen besitzt derzeit unter den Aktien, die zwar an der NASDAQ notiert, nicht aber im NASDAQ 100-Index enthalten sind, den grössten Marktwert. Zuletzt lag dieser bei 161,5 Milliarden US-Dollar.

Auch der auf Unternehmensebene grösste Bitcoin-HODLer der Welt, das Softwareunternehmen MicroStrategy, hat mit einem Börsenwert von zuletzt 84,7 Milliarden US-Dollar grosse Chancen auf eine Indexaufnahme.

Die Indexaufnahme könnte die Kurse von Palantir und MicroStrategy weiter antreiben. Nachdem die Aktien im bisherigen Jahresverlauf bereits 312 Prozent beziehungsweise knapp 500 Prozent zulegen konnten, dürfte eine Mitgliedschaft im renommierten Index für Wachstumsaktien aus dem Techsektor zumindest nicht abträglich sein. Zwischen 2014 und 2023 wurden 85 Unternehmen in den NASDAQ 100 aufgenommen, und ihre Aktienkurse stiegen im 12-Monatszeitraum nach ihrer Aufnahme um durchschnittlich 17 Prozent, schreibt "The Motley Fool" mit Blick auf mögliches Kurspotenzial.

Dass ein Listing in dem Tech-Börsenbarometer wahrscheinlich ist, hatten zuletzt auch die Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas und James Seyffart bestätigt:

$MSTR is likely to be added to $QQQ on 12/23 (w/ announcement coming 12/13). Moderna likely to get boot (symbolic). Below is best guess of adds/drops via @JSeyff. Likely a 0.47% weight (40th biggest holding). There's $550b of ETFs tracking the index. S&P 500 add next yr prob. pic.twitter.com/rmTavtvWQL