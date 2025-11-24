Grindr Aktie 123309019 / US39854F1012
24.11.2025 19:02:47
Grindr Shares Fall 9% After Special Committee Ends Review Of Take-Private Proposal
(RTTNews) - Grindr Inc. (GRND) stock declined 9.25 percent, falling $1.28 to $12.56 on Monday after the company's Special Committee ended discussions regarding an unsolicited, non-binding take-private proposal from major shareholders Ray Zage and James Lu. The committee said it was unable to obtain sufficient clarity on the financing behind the proposed $18.00-per-share offer.
The stock is trading at $12.56, compared with a previous close of $13.84 on the New York Stock Exchange. Shares have moved between $11.81 and $12.77 so far today, with volume at about 3.60 million shares.
Grindr's 52-week range is $11.73 to $25.13.
|
05.11.25
|Ausblick: Grindr präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Grindr präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
