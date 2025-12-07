Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'934 0.3%  SPI 17'777 0.2%  Dow 47'955 0.2%  DAX 24'028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5'724 0.1%  Gold 4'197 -0.3%  Bitcoin 71'835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
07.12.2025 18:33:36

Globus rechnet 2025 mit 28 Millionen Verlust und will 2027 profitabel sein

Zürich (awp) - Die Warenhauskette Globus bleibt noch in den roten Zahlen: "Wenn alles gut läuft, erreichen wir 2025 erstmals das Budget", sagte Globus-Verwaltungsratspräsident Pierluigi Cocchini in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Aber auch dieses Budget sehe noch einen Verlust von 28 Millionen Franken vor.

Der Italiener Cocchini hatte im vergangenen Februar das Amt an der Spitze der Schweizer Warenhauskette angetreten, die nach der Pleite von René Benkos Signa-Gruppe ganz von der thailändischen Central Group übernommen worden war. Cocchini ist Konzernchef der italienischen Warenhauskette Rinascente, die ebenfalls zur Central Group gehört.

"Mit uns und dem neuen Team des Managing Directors Lucia Guagliardi hat Globus eine echte Chance, zu überleben. Wir machen rasch Fortschritte und sind nahe dran", sagte Cocchini in dem Interview: "Wir rechnen damit, 2027 profitabel zu sein."

Dazu wurden auch Stellen gestrichen: "Der überdimensionierte Überbau von Globus war ein weiterer riesiger Missstand. Noch vor einigen Jahren arbeiteten im Headquarter - inklusive Herren-Globus - 350 Leute. Jetzt sind es noch rund 120", sagte Cocchini.

Wie viele Stellen noch abgebaut werden, sei noch nicht klar. "Wir schauen gerade alle Prozesse an. Globus hatte perfekte Prozesse. Alles war perfekt, aber viel zu teuer und nicht produktiv. Mitte 2026 werden wir mehr wissen", sagte der Italiener.

Bessere Mieten

Auch die zu hohen Mieten wollen die neuen Besitzer drücken. "Es ist noch zu früh, um konkrete Zahlen zu nennen, da wir noch in Verhandlungen sind." Aber die Mietzinsreduktion werde beträchtlich sein und betreffe alle Standorte.

Zur Kritik an den ständigen Rabattaktionen, sagte Cocchini: "Wir gewähren heute unter dem Strich viel weniger Rabatt als früher - das ist ja das Verrückte. Rabatte während der Saison sind normal: Mid-Season-Sales, Black Friday, auch im Luxus."

Früher habe es das nicht gegeben. "Aber im Jahresschlussverkauf war dann alles 50 oder sogar 70 Prozent billiger, und das über zwei Monate. Das würden wir nie machen, damit respektiert man doch die Marken nicht. Heute haben wir viel mehr Marge", sagte der Globus-Präsident.

Ganzes Konzept beim Globus am Bellevue ein Fehler

Den Hebel ansetzen wird Cocchini auch am Globus am Bellevue, der erst vor einem Jahr nach aufwendiger Renovation neu eröffnet wurde: Bei diesem Warenhaus "stimmt nicht nur das Preisniveau nicht. Das ganze Konzept ist ein Fehler. Man kann nicht mehr wie früher sitzen, wo man will, die Rolltreppen sind nun zentral und versperren den Raum."

Es lägen alle Optionen auf dem Tisch. "Wahrscheinlich werden wir den Globus am Bellevue behalten. Aber dann müssen wir die Filiale komplett umbauen. Die Delicatessa-Abteilung im Untergeschoss werden wir beibehalten, aber den Gastro-Bereich im Erdgeschoss müssen wir ganz anders gestalten - viel gemütlicher und zugänglicher", sagte der Globus-Präsident. Dagegen seien die anderen Filialen okay.

jb/

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

