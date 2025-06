Glencore-Aktie schwächer: Aktienrückkaufprogramm erfolgreich beendet

Bis zum 16. Juni hat das Unternehmen insgesamt 268,1 Millionen eigene Stammaktien erworben, die nun im Eigenbestand gehalten werden.

Nach Abschluss des Programms hält Glencore damit nun knapp 1,3 Milliarden eigene Aktien in Treasury, teilte der Konzern am Dienstag mit. Insgesamt befänden sich gut 11,9 Milliarden Stammaktien im Umlauf.

An der Börse in London verliert die Glencore-Aktie am Dienstag zeitweise 0,79 Prozent auf 2,89 Pfund.

ra/hr

Baar (awp)