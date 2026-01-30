Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Überhitzung 30.01.2026 21:57:00

Givaudan-Aktie: Feuerwehreinsatz in Werk in Vernier GE

Givaudan-Aktie: Feuerwehreinsatz in Werk in Vernier GE

Im Werk des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan ist es am Freitagnachmittag zu einem Vorfall gekommen.

Das Sicherheitspersonal alarmierte die Feuerwehr und den Rettungsdienst, nachdem eine Produktmischung zu einer Überhitzung geführt hatte.

Die Situation sei derzeit unter Kontrolle, teilte der Kanton Genf am späten Freitagabend mit. Die Einsätze seien im Gang und würden in den nächsten Stunden fortgesetzt. Die Spezialisten blieben daher vor Ort ebenso wie die kantonale Sanitätsbrigade und die Polizei.

Der Schutz der Bevölkerung habe für den Staatsrat oberste Priorität, heisst es weiter. Er verfolge die Entwicklung der Lage sehr genau und werde bei Bedarf alle geeigneten Massnahmen anordnen.

tp/

Genf (awp)

Neue Analyse: UBS AG bewertet Givaudan-Aktie mit Neutral
Overweight von Barclays Capital für Givaudan-Aktie
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Givaudan-Aktie

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com,Keystone
Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 2’988.00 2.12% Givaudan AG

