Givaudan-Aktie: Feuerwehreinsatz in Werk in Vernier GE

Das Sicherheitspersonal alarmierte die Feuerwehr und den Rettungsdienst, nachdem eine Produktmischung zu einer Überhitzung geführt hatte.

Die Situation sei derzeit unter Kontrolle, teilte der Kanton Genf am späten Freitagabend mit. Die Einsätze seien im Gang und würden in den nächsten Stunden fortgesetzt. Die Spezialisten blieben daher vor Ort ebenso wie die kantonale Sanitätsbrigade und die Polizei.

Der Schutz der Bevölkerung habe für den Staatsrat oberste Priorität, heisst es weiter. Er verfolge die Entwicklung der Lage sehr genau und werde bei Bedarf alle geeigneten Massnahmen anordnen.

tp/

Genf (awp)