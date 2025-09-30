Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 594,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'102 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 595,00 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 590,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'074 Geberit-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2025 auf bis zu 653,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 9,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.01.2025 (486,50 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 22,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 12,91 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,80 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 18,60 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

