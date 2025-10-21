Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.10.2025 14:50:52

GATX Maintains FY25 EPS Outlook - Update

GATX
138.32 CHF 1.68%
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, transportation assets lessor GATX Corp. (GATX) said it continues to expect earnings for the full-year 2025 in the range of $7.30 to $7.70 per share, based on current market conditions and our year-to-date performance.

On average, four analysts polled expect the company to report earnings of $8.80 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com