GATX Maintains FY25 EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, transportation assets lessor GATX Corp. (GATX) said it continues to expect earnings for the full-year 2025 in the range of $7.30 to $7.70 per share, based on current market conditions and our year-to-date performance.

On average, four analysts polled expect the company to report earnings of $8.80 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com