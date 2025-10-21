GATX Aktie 932738 / US3614481030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2025 14:50:52
GATX Maintains FY25 EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, transportation assets lessor GATX Corp. (GATX) said it continues to expect earnings for the full-year 2025 in the range of $7.30 to $7.70 per share, based on current market conditions and our year-to-date performance.
On average, four analysts polled expect the company to report earnings of $8.80 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Nachrichten zu GATX Corp.
|
20.10.25
|Ausblick: GATX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: GATX präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: GATX gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: GATX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.25
|Ausblick: GATX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)