Gates mit Komplimenten für Tesla - Musk lästert derweil über den Microsoft-Gründer

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat sich seit geraumer Zeit dazu gemausert, eine Plattform für Schlagabtausche und Seitenhiebe zu sein. Besonders Tesla-Chef Elon Musk tut hier gerne seine Meinung kund.

• Bill Gates sprich mit YouTuber über Klimawandel• Tesla erhält Lob von Microsoft-Chef• Elon Musk hat wenig nette Worte übrig

In einem Interview mit einem YouTuber sprach der Microsoft-Mitgründer Bill Gates unter anderem über das Thema Elektroautos. Hinsichtlich des Klimawandels und des Ziels, die CO2-Emissionen zu senken, scheint der Milliardär von Elektroautos überzeugt - er ging sogar selbst jüngst unter die EV-Besitzer.

Bill Gates lobt Tesla - kauft aber Porsche

Dass die Autoindustrie immer mehr elektrische Fahrzeuge auf den Markt bringt, scheint der Microsoft-Chef gutzuheissen. Zumindest äusserte er sich entsprechend im Gespräch mit Tech-YouTuber Marques Brownlee, das in einem Video auf dessen Channel einsehbar ist. Gates sagte, die Pkw-Industrie sei "eine der hoffnungsvollsten" Sektoren, da hinsichtlich der CO2-Thematik Massnahmen ergriffen werden. Dabei verweist der Milliardär auf US-Elektroautobauer Tesla: "Und natürlich Tesla, wenn Sie eine Firma nennen müssen, die dabei geholfen hat, das zu erreichen, dann sind sie es", so Gates. Nur die Verbraucher müssten nun noch mehrheitlich mitziehen und die Angst vor zu geringer Reichweite "überwinden". Dass er von E-Autos persönlich überzeugt ist, dürfte auch unschwer daran zu erkennen sein: Vor kurzem kaufte sich der 64-Jährige den elektrischen Sportwagen Porsche Taycan.

Elon Musk meckert via Twitter

Dass Bill Gates den E-Konzern von Elon Musk in einem positiven Kontext erwähnte, konnte den Tesla-Chef nicht überzeugen. Auf den Tweet eines Tesla-Fans, der sich wunderte, wieso Gates sich für einen Porsche statt für einen Tesla entschied, reagierte der Milliardär beinah pampig und hatte wenig Freundlichkeiten für den Microsoft-Chef übrig: "Meine Gespräche mit Gates waren nicht besonders beeindruckend".

My conversations with Gates have been underwhelming tbh - Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Dabei äusserte sich Musk in der Vergangenheit zum Porsche Taycan eigentlich auch schon positiv:

But Taycan does seem like a good car. Nürburgring track time is great. - Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019

Am E-Porsche-Modell dürfte sein Missmut also nicht gelegen haben. Vermuten lässt sich viel mehr, dass Musk wenig Sympathie für andere Milliardäre übrig hat. So meckerte er sich auch schon über Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Amazon-Gründer Jeff Bezos via Twitter aus.

Redaktion finanzen.ch