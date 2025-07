Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsende kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.61 Prozent auf 6’263.26 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 47.955 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.350 Prozent stärker bei 6’247.34 Punkten, nach 6’225.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’269.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’231.43 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.067 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 09.06.2025, den Stand von 6’005.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’456.90 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2024, den Stand von 5’576.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6.73 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’284.65 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell AES (+ 19.78 Prozent auf 13.26 USD), PTC (+ 17.65 Prozent auf 210.47 USD), Coinbase (+ 5.36 Prozent auf 373.85 USD), DR Horton (+ 5.36 Prozent auf 138.41 USD) und Advance Auto Parts (+ 4.77 Prozent auf 58.37 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen The Hershey (-4.70 Prozent auf 161.95 USD), Monster Beverage (-3.28 Prozent auf 59.57 USD), Altria (-3.01 Prozent auf 57.75 USD), Omnicom Group (-2.89 Prozent auf 72.50 USD) und Globe Life (-2.88 Prozent auf 117.60 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 39’883’942 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.331 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch