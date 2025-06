Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.26 Prozent stärker bei 5’983.34 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.823 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.070 Prozent auf 5’972.01 Punkte an der Kurstafel, nach 5’967.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’005.58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’958.16 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.05.2025, lag der S&P 500 bei 5’802.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 5’667.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’464.62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1.96 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Tesla (+ 9.52 Prozent auf 352.83 USD), Northern Trust (+ 7.45 Prozent auf 120.18 USD), Lumen Technologies (+ 5.96 Prozent auf 4.18 USD), DoorDash (+ 3.58 Prozent auf 228.35 USD) und Estée Lauder Companies (+ 3.39 Prozent auf 77.74 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Norwegian Cruise Line (-6.89 Prozent auf 17.56 USD), Super Micro Computer (-5.47 Prozent auf 42.84 USD), Darden Restaurants (-5.19 Prozent auf 214.06 USD), CarMax (-4.49 Prozent auf 65.49 USD) und APA (-4.16 Prozent auf 19.14 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 23’882’527 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch