01.10.2025 15:45:41
FMC ernennt Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement
DOW JONES--Fresenius Medical Care (FMC) bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, ernannte der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns Joseph E. (Joe) Turk zum 1. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands. Dort soll der 57-jährige als Chief Executive Officer das Segment Care Enablement, den Medizintechnik-Bereich von FMC, leiten. Turk tritt damit die planmässige Nachfolge von Katarzyna Mazur-Hofsäss an, die zum Jahresende in den Ruhestand gehen will. Die 62-Jährige leitet das Segment Care Enablement seit der Gründung im Jahr 2022. Turk startete 2019 nach der Übernahme von NxStage Medical bei FMC, und ist zurzeit Executive Vice President von Global Home and Critical Care Therapies sowie Head of US Commercial Operations.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2025 09:46 ET (13:46 GMT)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
