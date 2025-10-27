|Politstreit
|
27.10.2025 11:11:00
Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Kantonsrat weist SP-Vorstoss zu Spendengeldern zurück
Der Zürcher Kantonsrat lehnt eine vollständige Offenlegung der Spenden des Flughafens Zürich ab - die SP spricht von mangelnder Transparenz.
Der Kantonsrat lehnte das Postulat von SP, Grünen und AL eingereichte dringliche Postulat mit 115 zu 58 Stimmen ab. In dem Postulat wurde vom Regierungsrat gefordert, in einem Bericht alle Spenden, Mitglieder- und Kampagnenbeiträge offenzulegen, die die Flughafen Zürich AG seit 2020 bezahlte. Der Regierungsrat sprach sich gegen den Vorstoss aus.
"Die Volkswirtschaftsdirektorin will verhindern, dass die Bevölkerung Bescheid weiss", sagte die Erstunterzeichnerin Sibylle Marti (SP, Zürich) an die Adresse von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP).
Diese erwiderte, dass der Flughafen bereits zahlreiche Informationen zu dem Thema offengelegt hätte. Die im Vorstoss geforderte vollständige Offenlegung hingegen könne der Regierungsrat aus rechtlichen Gründen gar nicht umsetzen.
Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg) sprach von einer "unsäglichen Kampagne" gegen den Flughafen, die mit diesem Vorstoss betrieben werde. Die finanzielle Unterstützung von Parteien und Organisationen war bereits mehrfach Thema im Kantonsrat.
Seit 2024 unterstützt der Flughafenparteien keine Kantonalparteien mehr mit Spenden. Beiträge an Abstimmungskampagnen leistet der Flughafen seither nur noch dann, wenn er direkt betroffen ist - zuletzt war das bei der kantonalen Abstimmung über die Pistenverlängerungen im Jahr 2024 der Fall.An der SIX verlieren die Flughafen Zürich-Aktien zeitweise 0,34 Prozent auf 238,00 Franken.
Zürich (awp/sda)
