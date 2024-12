Five Below-Aktie zieht nach Zahlenvorlage zweistellig an - Umsatzstärkste Tage werden noch erwartet

• Quartalszahlen von Five Below überzeugen• Positiverer Ausblick• Ernennung eines neuen CEOs

Five Below mit starken Quartalszahlen

Das Einzelhandelsunternehmen Five Below gab gestern seine Finanzergebnisse für das am 2. November 2024 zu Ende gegangene dritte Quartal bekannt. Der Nettoumsatz stieg von 736,4 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 um 14,6 Prozent auf nun 843,7 Millionen US-Dollar. Der vergleichbare Umsatz stieg um 0,6 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf nur 1,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 14,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettogewinn betrug hingegen 23,3 Millionen US-Dollar.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 rechnet Five Below mit einem Umsatz zwischen 3,84 und 3,87 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,78 bis 4,96 US-Dollar. Damit liegt die neue Prognose laut Investing.com über den bisherigen Erwartungen von Analysten, die mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 4,61 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Interims-CEO: Umsatzstärkste Tage liegen noch vor Five Below

Ken Bull, Interims-CEO und COO von Five Below, sagte: "Wir freuen uns, Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen zu können, die unsere Erwartungen übertreffen. Im Vergleich zum zweiten Quartal haben wir in einer breiteren Gruppe unserer Warenwelten eine stärkere Performance erzielt und unsere operative Umsetzung verbessert. Wir waren ermutigt, die positiven Ergebnisse der Initiativen zu sehen, die wir ergriffen haben, um in den wichtigsten Kategorien neue Produkte zu entwickeln und Mehrwert zu schaffen. Wir haben in diesem Zeitraum eine Rekordzahl von 82 neuen Geschäften eröffnet, und auch die Leistung der neuen Geschäfte übertraf unsere Erwartungen. Unsere Händler- und Betriebsteams in der gesamten Organisation konzentrieren sich auf unsere Hauptprioritäten Produkt, Wert und Ladenerlebnis, und ich möchte ihnen für ihre Bemühungen danken, diese Ergebnisse zu erzielen."

Das Unternehmen werde laut Bull "auf diesen Fortschritten aufbauen" und konzentriere sich darauf, seinen Kunden "im so wichtigen vierten Quartal etwas zu bieten". Die "soliden Ergebnisse am Black Friday-Wochenende" seien "ein ermutigender Start in die Weihnachtssaison", so Bull - und die umsatzstärksten Tage würden erst noch vor dem Unternehmen liegen.

Ernennung von Winnie Park zur CEO

Nach seiner Zahlenvorlage gab das Unternehmen zudem die Ernennung von Winnie Park zur CEO und zum Mitglied des Board of Directors mit Wirkung zum 16. Dezember 2024 bekannt. Winnie Park sei laut Five Below eine erfahrene Einzelhandelsmanagerin und könne auf eine mehr als 30-jährige Karriere zurückblicken. Sie verfüge über "umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung kundenorientierter Geschäftsstrategien, im Merchandising und im Markenaufbau in einem breiten Spektrum von Fach- und Spezialgeschäften", heisst es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Park werde eng mit dem aktuellen Interims-CEO Kenneth Bull zusammenarbeiten, der weiter als COO von Five Below tätig sein werde. Darüber hinaus werde Mitgründer Thomas Vellios weiterhin als Executive Chairman tätig sein und mit dem Führungsteam um Park und Bull daran arbeiten, die strategischen Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben.

Five Below-Aktie mit Kurssprung

Anleger haben die Nachrichten von Five Below positiv aufgenommen: Die Aktie legt am Donnerstag an der NASDAQ um 11,02 Prozent auf 116,54 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine jedoch etwa 50 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.ch