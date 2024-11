Rekordrally: Walmart hebt Prognose erneut an

Der Nettoumsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Januar) ohne Berücksichtigung von Währungseffekten um 4,8 bis 5,1 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas mitteilte. Bereits Mitte August hatte Walmart den Ausblick angehoben und ein Wachstum von 3,75 bis 4,75 Prozent erwartet. Die Aktie legte vorbörslich fast fünf Prozent zu und dürfte damit ihre Rekordrally fortsetzen.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll der neuen Prognose zufolge um 8,5 bis 9,25 Prozent zulegen. Zuvor hatte der Supermarktkonzern nur 6,5 bis 8 Prozent erwartet. Je Aktie plant Walmart mittlerweile mit einem bereinigten Gewinn von 2,42 bis 2,47 US-Dollar, nachdem bisher 2,35 bis 2,43 Dollar angepeilt waren.

Im bis Ende Oktober laufenden dritten Geschäftsquartal zog der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent auf 169,6 Milliarden Dollar (160,58 Mrd Euro) an. Währungsbereinigt betrug das Plus 6,2 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte nominal um 8,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um knapp 14 Prozent auf 0,58 Dollar. Mit den Zahlen übertraf Walmart die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legt an der NYSE zeitweise 3,93 Prozent auf 87,39 US-Dollar zu und dürfte damit ihre Rekordrally fortsetzen.

BENTONVILLE (awp international)